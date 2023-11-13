Понедельник, 13 Ноября 2023 16:32

АрмИнфо. Компания «Флексопак» занимается печатью уже почти 2 десятилетия.Первым шагом стала флексопечать на искусственных пленках, на базе чего типография приобрела новые устройства для производства всех видов пищевой упаковки.

Сейчас типография оснащена большим количеством полиграфического оборудования, а также новейшей флексографской машиной, благодаря которой осуществляется не только многокрасочная флексопечать, но и послепечатные работы.

Компания делает все: от разработки дизайна до печати, изготовления пресс-форм, вакуумной, герметичной упаковки и этикетки. Материалы, используемые при производстве упаковок, разрешены к прямому контакту с пищевыми продуктами и соответствуют международным стандартам.

Партнером «Флексопак» является компания «Акба Лизинг», при поддержке которой предприятие оснащается новым оборудованием.

«В нашей типографии упор делается на скорость и качество. Мы занимаемся флексографской печатью: от самоклеящихся этикеток до печати различных видов пищевой упаковки. Сейчас мы сотрудничаем со всеми крупными производителями Армении, как мясной, так и молочной продукции, а также организациями, занимающимися производством напитков.

Экспорт осуществляется в Грузию, Туркменистан, на рынок России. Благодаря сотрудничеству с «Акба Лизинг» в нашей организации было приобретено некоторое количество печатных машин. В настоящее время закупаются новые машины, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка и максимально сократить импорт с внешних рынков", - говорит Грачья Гаспарян, менеджер отдела продаж компании "Флексопак".

Компания «Флексопак» планирует в ближайшем будущем оснастить производственные машины и расширить свою деятельность на международном рынке.