Понедельник, 13 Ноября 2023 15:16

АрмИнфо. Вместе с мэром Парижа Анн Идальго потребовали освобождения 55 армянских политзаключенных, удерживаемых в Азербайджане. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), член бюро АРФ Дашнакцутюн Мурад Папазян.

"Спасибо, бывшему главному прокурору Международного уголовного суда Луису Морено Окампо, а также законодателям Ксавье Бертрану и Франсуа-Ксавье Беллами за их поддержку!", - написал Папазян (объявлен нежелательным лицом в Армении действующими властями страны - ред.).

Вместе с тем, на состоявшейся пресс-конференции Луис Морено Окампо отметил: «Эти заложники нуждаются в международной защите, потому что нет ни одного азербайджанского судьи, который освободил бы их, никто не может противоречить президенту Алиеву», цитируя опубликованный в 2022 году отчет Государственного департамента США, в котором отмечается, что Азербайджане нет независимой судебной системы, заключенных там пытают и убивают.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха.