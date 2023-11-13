Понедельник, 13 Ноября 2023 14:31

АрмИнфо. Делегация АРФ "Дашнакцутюн" во главе с вице-президентом Социалистического Интернационала Марио Налбандян, президентом европейского офиса АРФД Гаспаром Карапетяном и президентом кипрской делегации АРФД Акопом Газанчяном приняли участие в работах съезда Партии европейских социалистов (Party of European Socialists-PES), организованный Социалистической рабочей партией Испании 10-11 ноября в Малаге.

Как сообщает пресс-служба АРФД, делегация "Дашнакцутюн" активно участвовала в работе съезда, в рамках которого провела около двух десятков встреч и обсуждений, в том числе с лидерами ряда европейских государств, министрами иностранных дел и депутатами-социалистами Европарламента.

Принимая во внимание нынешнюю ситуацию в арцахском конфликте, в ходе встреч представители АРФД подчеркнули важность полной защиты прав арцахских армян, обеспечения их права на возвращение посредством использования эффективных международных механизмов, защита культурного наследия Арцаха, необходимость всестороннего и справедливого урегулирования конфликта, вывод азербайджанских ВС с суверенной территории Армении и предупреждения новых возможных азербайджанских атак. Дашнакцаканы также указали на важность применения адресных санкций в отношении военно-политического руководства Азербайджана и привлечения их к международной уголовной ответственность за совершенные акты геноцида, преступления против человечности и этнические чистки.

АРФД "Дашнакцутюн" подчеркнули, что как через глобальную сеть офисов "Ай Дат", так и используя весь потенциал международных связей партии, продолжит защищать интересы Республик Армения и Республики Арцах.