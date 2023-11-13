Понедельник, 13 Ноября 2023 14:27

АрмИнфо. Благотворительный фонд <Доктор Лиза> за последний месяц направил 20 тонн гуманитарной помощи арцахским беженцам. Об этом заявила координатор программ фонда <Доктор Лиза> в Армении Ани Мартиросян в ходе пресс-конференции 13 ноября.

При этом она сообщила, что на этом взаимодействие с Арменией не ограничится. В ближайшее время Фонд направит очередную гуманитарную помощь для насильственно перемещенных граждан Арцаха, которые нашли убежище в Араратской области. В частности очередной гумгруз будет поставлен в города Масис и Арташат и 4-5 сел Араратской области.

Представитель Ани Мартиросян сообщила, что для выявления потребностей Фонд взаимодействует с госпредставителями. В случае третьей гуманитарной акции, которая будет реализована в Араратской области, обсуждения ведутся с губернатором области, мэрами городов, а также выявляются в рамках общения с арцахцами.

Как было отмечено в ходе пресс-конференции, Фонд <Доктор Лиза> начал оказывать помощь Нагорному Карабаху с 2010-х годов, более активная работа продолжилась осенью 2020 года - после 44-дневой Арцахской войны.

Очередная партия помощи от Фонда <Доктор Лиза> ожидается в канун нового года.

Напомним, что в результате военной агрессии Азербайджана и политики этнических чисток в отношении народа Нагорного Карабаха, свыше 106 тыс. граждан НКР были насильственно перемещены в Армению.

Отметим, что в 2007 году Елизавета Глинка вместе с добровольцами и помощниками основала Международную общественную организацию, чтобы помогать тем, кто потерял надежду, тем, от кого отказались другие, тем, кому не поможет никто. Больше десяти лет практически ежедневно в подвале на Пятницкой она встречалась с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию; сама, с помощью добровольцев и спонсоров организовывала необходимую помощь: медицинскую, юридическую, материальную, помогая пережить беды, выпавшие на долю человека и его семьи.

Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, доставляя гуманитарную помощь для больных детей.

В марте 2018 года соратники, друзья и близкие Елизаветы Глинки учредили фонд <Доктор Лиза>, чтобы продолжить ее дело. Основной задачей Фонда, как и раньше, является оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, или оказавшимся в беде. Фонд оказывает помощь бездомным, одиноким пенсионерам и инвалидам, неизлечимо больным людям, детям, пострадавшим от войн, стихийных бедствий, семьям, находящимся в зонах ЧС.