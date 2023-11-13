Понедельник, 13 Ноября 2023 13:39

АрмИнфо. 18- 20 ноября в Ереване пройдет осенняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом говорится в сообщении Национального Собрания РА.

Согласно источнику, сессия пройдет под девизом <ОБСЕ в моменты кризиса. Роль Парламентской Ассамблеи в противодействии внутренним и внешним вызовам>.

13 июня Армения от имени Спикера Национального Собрания РА направила официальное письмо президенту и генеральному секретарю ПА ОБСЕ, в котором говорится, что парламент Армении готов провести осеннюю сессию в Ереване. .

В предстоящем мероприятии примут около 300 депутатов из делегаций 57 стран-членов структуры. Будут обсуждаться вопросы, связанные с регионом Южного Кавказа. Планируются также двусторонние встречи.