Понедельник, 13 Ноября 2023 13:05

АрмИнфо..Почти пять лет моих парламентских стараний наконец дали свой результат - более 50.000 учебников для русских школ Армении доставлены в Ереван! Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил депутат парламента Армении Алексей Сандыков.

Депутат отметил, что вопрос нехватки учебников поднимался им абсолютно на всех встречах с российскими коллегами, абсолютно на всех тематических интервью, включая нашумевшее выступление у В.Соловьева.

"Многие на этом пути обещали золотые горы, но потом куда-то исчезали, многие пиарились на этой теме при нулевой эффективности своей работы.

И только в октябре 2022 года в Москве на встрече делегаций председателя Национального Собрания Армении А.Р. Симоняна и Председателя Совета Федерации РФ В.И Матвиенко, когда я озвучил проблему нехватки учебников, Валентина Ивановна поручила организовать доставку необходимых книг. Благодаря стараниям межпарламентской комиссии по сотрудничеству, и лично её сопредседателя от РФ Юрия Леонидовича Воробьева мы, наконец, достигли желаемого результата!

Новые современные учебники и учебные пособия, в том числе по русскому языку, литературе, математике, алгебре, геометрии, химии, физике, географии, биологии, истории, окружающему миру уже в понедельник поступят в школы.

Доставка учебников в школы будет осуществляться силами представительства Россотрудничества в Армении",- написал депутат парламента Армении Алексей Сандыков.

Меж тем, как рассказали АрмИнфо в Русской Гуманитарной Миссии, доставившей книги в Армению, в течение трех дней они будут развозить учебники по химии, биологии, физике, географии и другим предметам по Еревану и областям страны. В списке 50 школ республики. В общей сложности - более 53 000 книг, учебной и художественной литературы.

"Издания пополнят библиотечные фонды образовательных учреждений, расположенных не только в Ереване, но и в других, в том числе отдаленных, регионах: Араратской, Котайкской, Гегаркуникской, Ширакской, Лорийской, Армавирской, Сюникской и Тавушкской областях", - сообщили в Русской Гуманитарной Миссии.