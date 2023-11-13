Понедельник, 13 Ноября 2023 12:29

АрмИнфо. Представители армянских СМИ, аккредитованные в Министерстве обороны РА, 10-11 ноября посетили юго-западной приграничной зоны Республики Армения и ознакомились на месте с ходом масштабных фортификационных и инженерных работ, проводимых на передовой и в тылу.

Как сообщает корреспондент АрмИнфо, в первый день визита представителей СМИ сопровождал начальник Главного управления инженерных войск Вооруженных сил Армении, генерал-майор Карен Григорян. Он на месте детально рассказал о текущих работах.

Затем, в городе Джермук состоялась встреча пресс-секретаря Минобороны с представителями СМИ. На встрече был обсужден ряд вопросов, связанных с борьбой с дезинформацией и сотрудничеством.

Далее, 11 ноября, для журналистов на одном из стрельбищ армейского корпуса были организованы практические занятия по боевой стрельбе. Командир армейского корпуса, полковник Сасун Бадасян наградил журналистов, поразивших цели, почетными грамотами.