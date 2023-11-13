Понедельник, 13 Ноября 2023 11:35

АрмИнфо. Конечно, главный виновник всех несчастий армянского народа - премьер-министр РА Никол Пашинян, но не только он. Об этом на своей странице в Facebook написал член правления ранее правящей в стране Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

<Мы, как общество, позволили ему передать Арцах Азербайджану. Пока мы не защитим интересы государства и Родины хотя бы так же, как и свои личные интересы, мы не будем достойны ни независимости, ни уважения>, - отметил представитель РПА.

Он задался вопросом о том, почему лидеры Кипра не признали так называемую Турецкую республику Кипр, Сербия не признала независимость Косово, Грузия не признала независимость Абхазии и Осетии, а Пашинян признал Арцах частью Азербайджана? <Потому что общества в Сербии, на Кипре и в Грузии вышвырнут лидеров, которые сделают это точно также, как выскакивает пробка от шампанского. Но в нашей стране люди пошли и проголосовали за Никола. Николизм - зеркало общества, которое адаптируется к утрате Арцаха и 5000 жертв защитников родины, оккупации 200 квадратных километров территории РА. И не нужно прикидываться девственниками, как будто мы не виноваты. Мы, политические силы и общество также являемся одними из первых виновников, смирившихся с властью капитулянтов, потерей Арцаха и ожидаемым подчинением Армении. Враг нам угрожает, а некоторые из нас гразмышляют над тем, что может тот же враг дать нам, лишь бы мы в ближайшее время подписали договор>, - подчеркнул Шармазанов.

Он напомнил и о звучащих заявлениях о том, что у Армении нет союзников. <У нас их и не будет. Кто станет союзником того, кто признает Арцах частью территории Азербайджана, кто станет союзником того, кто за 30 сребренников ставит национальное достоинство ниже своего личного? Мы не любим свою Родину и государство. Мы пьем хорошие тосты, организованно ездим в мемориальные комплексы <Ераблур> и <Цицернакаберд>, но мы не достойны ни того, ни другого. Мы прославляем себя тем, что являемся первым христианским государством, но вместо любви сеем ненависть, зависть и богохульство. Христианство - это любовь, солидарность и мученичество во имя Родины и семьи>, - подчеркнул вице-председатель РПА, напомнив слова Гарегина Нжде <Мы - причина всех несчастий>.