Понедельник, 13 Ноября 2023 10:12

АрмИнфо.С 13 ноября запрещено движение грузовых автомобилей с максимальной массой 2,5 тонны по малому центру Еревана. Запрет действует с 07:00 до 21:00 по местному времени.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, данные меры предприняты в рамках комплексной программы, направленной на разгрузку центра Еревана. Запрещено движение на участках от улиц Ханджяна до Сарьяна и Григора Лусаворца до Корюна - в целом около 40 улиц и проспектов. "Чтобы избежать штрафов, призываем вас следовать дорожным знакам", - говорится в сообщении мэрии Еревана.

Добавим также, что штраф за нарушение данного правила составляет 5000 драм