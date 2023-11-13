Понедельник, 13 Ноября 2023 10:08

АрмИнфо. Слова посла Ирана в Армении Мехди Субхани о необходимости обеспечения прав карабахских армян вызвали истерику в Баку.

Так, начальника управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде реагируя на слова иранского посла, осудил его заявления, назвав их "необоснованными и имеющими провокационный характер".

Гаджизаде заверил, что эти мысли подрывают азербайджано-иранские отношения, основанные на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга, и в то же время противоречат сказанному президентом Ирана во время встречи президентов двух стран в Ташкенте 9 ноября. Так, в ходе упомянутой встречи президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси с радостью отметил, что "Азербайджан спустя много лет обеспечил свою территориальную целостность, Нагорный Карабах воссоединился с Азербайджаном".

"Высказывания иранского посла мы расцениваем как провокацию. Мы ожидаем, что Иран предпримет соответствующие шаги в связи с мнениями, высказанными послом, а также предотвратит подобные шаги, которые не соответствуют духу наших отношений", - добавил Гаджизаде.

Отметим, что ранее посол Ирана в Армении Мехди Собхани в интервью CivilNet заявил о необходимости защиты прав народа Нагорного Карабаха. "Мы признаем территориальную целостность Армении и Азербайджана согласно международным нормам и нормам ООН, но это не означает, что права людей, находящихся там, должны быть нарушены. Мы считаем, что права народа Нагорного Карабаха должны быть обеспечены, права каждого представителя народа Карабаха должны быть обеспечены, у него должна быть возможность реализовать свои права. Это реальность, которую никто, в том числе и Азербайджан, не может игнорировать.

Когда начался карабахский кризис и карабахцы приехали в Армению, группа беженцев находилась в Капане, я пошел и спросил их, почему они покинули этот район, и они сказали, что их жизни в опасности. Страна, которая называет других своими гражданами, должна обеспечить такие условия, чтобы эти люди чувствовали себя в безопасности и не покидали эту территорию, эту землю. Мы сторонники обеспечения законных и легитимных прав народа Нагорного Карабаха", - сказал он.

Иранский дипломат также коснулся использования термина "коридор" в разговорах о дорогах, проходящих через Армению, и выразил убеждение, что за этими заявлениями скрываются скрытые мысли. "Мы поддерживаем независимость, территориальную целостность и суверенитет Армении и выступаем против всего, что нарушает ее международные границы. Что касается коридора, должен отметить, что в международной литературе он означает путь сообщения, но когда он связан с Арменией, он приобретает особое юридическое значение. Те, кто повторяет это слово, используют его в особом смысле и за своими высказываниями скрываются мысли. Иран не против восстановления транспортного сообщения, но считает недопустимым наличие дорог вне контроля Армении. Мы против тех коммуникаций и каналов, которые выходят за рамки суверенитета Армении и ставят под сомнение независимость Армении", - подытожил иранский дипломат.