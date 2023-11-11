Суббота, 11 Ноября 2023 14:10

АрмИнфо. В Ереване, с 18 по 20 ноября, состоится осенняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Парламента Армении.

В связи с предстоящим событием в Армению прибудут 300 делегаций из 50 стран.

<Парламент Армении еще летом подал заявку и выразил готовность принять делегатов осенней сессии Ассамблеи>, - говорится в источнике.

Напомним, что соответствующее решение было принято Постоянным комитетом Ассамблеи 30 июня в ходе летней сессии ПА ОБСЕ в Ванкувере (Канада).