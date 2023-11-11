Суббота, 11 Ноября 2023 12:40

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Брюссель секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с заместителем генсекретаря Европейской службы внешних действий по вопросам общей политики безопасности и обороны и реагирования на кризисы Чарльзом Фрисом.

Как сообщает пресс-служба Совета безопасности, стороны обсудили ряд вопросов, связанных с сотрудничеством между Арменией и Европейским союзом в оборонной сфере, а также коснулись работ Гражданской миссии ЕС в Армении.

Помимо этого, в центре внимания собеседников была ситуация с региональной безопасностью.