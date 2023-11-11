Суббота, 11 Ноября 2023 12:40

АрмИнфо.Каждая суверенная страна имеет право на армию и приобретение вооружения. Подобным образом в ходе панельной дискуссии в рамках 6-й Парижской мирной конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на замечание азербайджанского посла во Франции Лейлы Абдуллаевой о готовности Франции вооружить Армению, что ставит под сомнение мирное урегулирование.

Обращаясь к послу, он отметил, что Азербайджан также закупает огромное количество оружия. <В частности, бюджет Азербайджана на приобретение вооружения в 3 раза больше, чем у Армении>, - подметил Пашинян. Вместе с тем, он сослался на продолжающуюся азербайджанскую риторику, согласно которой Республика Армения именуется <Западным Азербайджаном>. <Это очень тревожный месседж, более того, этот дискурс поддерживается правительством страны. Но есть очень простой вопрос - не надо дополнительных аргументов. Если Азербайджан подтвердит три принципа, по которым мы достигли договоренности при участии президента, это будет означать, что мы можем продолжать двигаться вперед>, - сказал премьер.

Напомним, что ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien сообщил, что Франция поставит <ряд вооружений> Армении, в том числе системы противовоздушной обороны. По словам Лекорню, Франция поможет Армении <защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ>. Министр подчеркнул, что Армения приобретет <ряд вооружений у французских промышленников>, в частности, для защиты неба.

Как считают аналитики, Армения вынуждена была обраться к Франции за военно- техничестким сотрудничесьвом, так как стратегический союзник страны - Российская Федерация отказалась от выполнения обязательств по поставкам вооружения. Еще в мае официальный Ереван заявил о срыве поставок российской стороной. Тогда замглавы МИД страны Мнацакан Сафарян сообщил, что Ереван не получил из России заказанное и уже оплаченное оружие и получил отказ вернуть оплаченные $400 млн. Москва заявила, что контракты на поставку оружия пока не расторгнуты.