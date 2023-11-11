Суббота, 11 Ноября 2023 12:39

АрмИнфо. Мы надеемся в ближайшие месяцы подписать с Азербайджаном мирное соглашение, основанное на трех принципах, согласованных на переговорах в Брюсселе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в панельной дискуссии на тему "Взгляды на сотрудничество в мире соперничества: создание мира и построение более безопасного мира" в рамках 6-го Парижского мирной конференции.

Глава правительства рассказал, что первый принцип предусматривает полное признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета друг друга, исходя из понимания, что территория Армении составляет 29 800 кв. Км., а Азербайджана - 86 600 кв.км.

Второй принцип гласит, что Армения и Азербайджан подтверждают свою безоговорочную приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года в качестве политической основы демаркации границ.

<К вашему сведению, Алма-Атинская декларация была подписана 12 республиками Советского Союза 21 декабря 1991 года. Данной декларацией 12 республик бывшего СССР, включая Азербайджан и Армению, признают территориальную целостность, суверенитет друг друга, нерушимость существующих административных границ, следовательно, существующие административные границы между республиками Советского Союза становятся государственными границами>, - пояснил он.

Представляя третий принцип Пашинян отметил, что будущие транспортные регулирования для разблокирования транспортных и экономических связей в регионе должны уважать принципы суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства всех стран.

<Мы достигли договоренности по указанным принципам в ходе переговоров с президентом Азербайджана в Брюсселе, и эти договоренности были зафиксированы в заявлениях председателя Европейского совета Шарля Мишеля по итогам трехсторонних встреч 14 мая и 15 июля 2023 года>, - заметил он, сообщив, что президент Франции, анцлер Германии также выразили свою поддержку этим принципам, что отражено в принятом в Гранаде четырехстороннем заявлении.

И если Азербайджан не откажется от этих принципов, то, по словам Пашиняна, это будет означать, что подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшие месяцы станет вполне реальным. В этой связи премьер с сожалением отметил, что президент Азербайджана отказался участвовать в пятисторонней встрече, состоявшейся в Гранаде в прошлом месяце.

Говоря о будущих переговорах, он отметил, что запланированная трехсторонняя встреча в Брюсселе в октябре не состоялась, а приглашения на следующую встречу от Шарля Мишеля не было. <Надеюсь, что наши партнеры из ЕС верны своим обязательствам>, - сказал глава правительства Армении.