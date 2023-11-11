Суббота, 11 Ноября 2023 12:15

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на полях 6-й Парижской мирной конференции встретился с главой внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонной и мэром Парижа Анн Идальго. Как он отметил в своем микроблоге в Твиттер, вместе с французскими коллегами состоялся обмен мнениями по ряду вопросов.

<Расширенная повестка двустороннего сотрудничества и региональные вопросы являются частью нашего продолжительного политического диалога с Францией>, - написал Мирзоян.