Пятница, 10 Ноября 2023 20:51

АрмИнфо. В вопросе защиты армян от агрессии Азербайджана Европа изменяет своим основополагающим принципам, - заявил депутат Европарламента от Европейской народной партии Франсуа-Ксавье Беллами.

Выступая в Брюсселе на форуме, посвященным отношениям Армения - Европейский Союз, евродепутат отметил, что несмотря на то, что Франция делала и делает все возможное, что бы помочь Армении, Европейский Союз относится к этой проблеме безопасности Армении индифферентно. По его словам, когда Армения и армяне Нагорного Карабаха подверглась агрессии со стороны Азербайджана, и сейчас, когда Баку постоянно прибегает к риторике угроз в адрес Армении, Еврокомиссия и Евросовет остаются глухими к этой несправедливости и к страданиям людей.

Евродепутат отметил, что несмотря на многочисленные призывы, ЕС так и не ввела санкции против этих преступников, организовавших агрессию против Нагорного Карабаха. По его словам, позиция европейских чиновников в этом вопросе более чем удобная: якобы принятие санкций против агрессора в лице бакинского режима может помешать посредническим усилиям председателя Евросовета Шарля Мишеля. Депутат считает такой аргумент надуманным, так как показывая свою слабость ЕС усиливает чувство безнаказанности у руководства Азербайджана и создает почву для продолжения этой агрессии.

Вместе с тем Франсуа-Ксавье Беллами считает, что сегодня надо смотреть в будущее, понимать, как двигаться вперед в отношениях Армении с Евросоюзом и в первую очередь касательно гарантий безопасности Армении, каков должен быть вектор понимания и обсуждения этого вопроса в Европе. <Мы столкнулись с фактом того, что Европа не была связана с Арменией или напротив - Армения не была в достаточной мере связана с Европой. Еврочиновники считают, что с одной стороны Армения является членом ОДКБ, а с другой Азербайджан, который является тесным союзником Турции - члена НАТО>, сказал он. Если для французских политиков не так трудно понять правду, то для других европейцев это не так легко - правильно представлять сложившуюся ситуацию. Им трудно объяснить, почему произошло то, что произошло из-за существенного снижения внимания России к своему союзнику на Кавказе, заметил евродепутат.

По убеждению французского депутата Европарламента, необходимо предпринимать более серьезные шаги для сближения обществ Армении и Европейского Союза, конкретизировать их. В этом плане, считает он, надо решить три основные задачи.

Во-первых, продолжать активно решать вопрос гарантий безопасности Армении как наиболее актуального на сегодняшний день. Эта задача уже решается. <Хоть я и не принадлежу к правящим политическим кругам Франции, но я рад что власти в этом направлении продвигаются, оказывая Армении помощь в оборудовании и консультациях. <Мы продолжим работать с Европарламентом в качестве фасилитаторов, чтобы найти решения гарантиям безопасности Армении. Это не только финансовое содействие, но и помощь в разработке стратегии безопасности, показывая, что Европа хочет быть связаны с приоритетами безопасности Армении. И это должно быть важным для Евросоюза и Евросовета. <Я говорил в Европарламенте, что Армения не в одиночку сталкивается с проблемами безопасностью, это наша общая проблема. Особенно когда мы видим с чем столкнулся армянский народ в последние месяцы, столкнулся с грубым нарушением международных норм и принципов международного права, фактически с нарушениями миропорядка. И тут можно провести параллели с проблемой Кипра, с проблемой безопасности Кипра, которой угрожает Турция. Поэтому это не только проблема Армении, это проблема Европы>, - подчеркнул евродепутат.

Во-вторых, по мнению Франсуа-Ксавье Беллами, необходимо форсировать работу по установлению долгосрочных крепких связей между обществами, укрепляя экономические, торговые и инвестиционные связи. <Высокому экономическому росту Армении позавидовали бы многие европейские страны, которые впечатлены развитием таких областей как информационные технологии, цифровизации, применения искусственного интеллекта. Думаю, что армяно- европейское сотрудничество в этих областях имеет большой потенциал, в том числе и в разрезе реализации серьезных программ в области образования и научных исследований>, - сказал он.

Для имплементации вышесказанного, депутат отметил необходимость решения третьей задачи - затянувшегося вопроса о либерализации визового режима для граждан Армении. <Если мы добьемся этого, то сумеем существенно усилить общественные коммуникации, интенсифицируя экономические, научные, технологические, образовательные и культурные связи между Европой и Арменией>, - резюмировал Франсуа-Ксавье Беллами.