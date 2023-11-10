Пятница, 10 Ноября 2023 20:25

АрмИнфо.Накануне завершился визит президента России Владимира Путина в Казахстан. Обе делегации провели переговоры в расширенном составе.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, нынешний визит Президента России в Казахстан имеет особое значение в плане дальнейшего определения перспектив развития межгосударственных отношений. По его словам, сегодня двустороннее сотрудничество успешно развивается по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества, передает агентство Kazinform.

— В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства, — сказал лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря совместным усилиям граница между Казахстаном и Россией активно работает на благо экономик обеих стран, а конкретную пользу ощущают на себе около 25 млн человек, проживающих в приграничных регионах.

— Непоколебимые ценности дружбы, доверия и добрососедства — достояние наших предков, испокон веку бок о бок живших по обе стороны границы. Эти ценности мы обязаны сберечь и передать следующим поколениям, — подчеркнул он.

В ходе переговоров стороны обстоятельно обсудили ключевые аспекты двусторонней экономической повестки, определили магистральные направления сотрудничества на перспективу и достигли ряда договоренностей, направленных на углубление взаимодействия по широкому спектру направлений, включая здравоохранение, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, спорт и другое.

Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за традиционно теплый прием и отметил продуктивность переговоров в узком формате.

— Россия и Казахстан — не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет, и я хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту традицию укрепления наших отношений, которые, безусловно, идут на пользу нашим народам, — сказал Президент России.

Кроме того, Владимир Путин считает, что приоритетными направлениями сотрудничества наряду с сельским хозяйством также должны стать такие сферы, как образование и наука, высокие технологии, машиностроение, химическая промышленность, промышленное производство.

В завершение встречи лидеры подтвердили взаимную приверженность углублению многогранных казахстанско-российских отношений и продвижению интеграционных процессов на Евразийском пространстве.