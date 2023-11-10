Пятница, 10 Ноября 2023 19:07

АрмИнфо. Правительство Армении должно бороться за независимость Арцаха, чтобы арцахцы имели возможность вернуться домой. Подобного мнения придерживается 46,6% респондентов, принимающих участие в опросе консалтинговой компании MPG <Перекресток>, в котором представлено отношение общественности к вопросам обороны и внутриполитической ситуации.

При этом 40% полагают, что правительство должно интегрировать арцахцев в Армению и взять на себя обязательства по обеспечению их социальных и других прав. Только 9,2% считают, что граждане Арцаха должны жить в Арцахе в статусе нацменьшинства с обеспечением безопасности и социальных вопросов, 3,2% - затруднились с ответом.

Напомним, что в 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.