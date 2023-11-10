Пятница, 10 Ноября 2023 18:53

АрмИнфо.С согласия премьер-министра Республики Армения, на основании поручения руководителя Службы государственного надзора Республики Армения, в закрытом акционерном обществе <Высоковольтные электрические сети> было проведено исследование, которые выявило многомиллионные нарушения в компании.

Как сообщает пресс-служба СГН, в результате исследования зафиксированы явные нарушения и системные проблемы на общую сумму около 10,7 млрд драмов, 2,6 млн долларов США и 10,6 млн евро, а также подорожания проекта на сумму 146,0 млн евро из-за его несвоевременной нереализации. В целях устранения вышеуказанных нарушений, а также системного решения проблем, Министерству территориального управления и инфраструктуры РА, как уполномоченному органу, представлено предложение провести обсуждения с Компанией и принять меры по устранению вышеуказанных нарушений и системному решению проблем, а также в направлении восстановления средств государственного бюджета РА.

Для дачи правовой оценки, факты, содержащие признаки явного преступления, переданы в Генеральную прокуратуру РА, которая представила сообщение о преступлении в Следственный комитет РА. В результате 3 ноября текущего года в главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА было возбуждено уголовное дело с признакам, установленным соответствующими статьями Уголовного кодекса РА.

Закрытое акционерное общество "Высоковольтные электросети" создано на основании Постановления Правительства РА от 20.07.98г. посредством преобразования дочернего предприятия "Высоковольтные электросети" в государственное закрытое акционерное общество "Высоковольтные электросети", затем к закрытому акционерному обществу "Высоковольтные электросети" было присоединено государственное закрытое акционерное общество "Специализированная охрана энергетических объектов", реорганизованное на основании Постановления Правительства РА № 709 от

23.11.99г. Целью создания Общества является получение прибыли путем осуществления экономической деятельности. Видами деятельности общества являются: - передача электрической энергии (мощности) в Республике Армения; - производство электроэнергии посредством ветряной электростанции.