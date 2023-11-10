Пятница, 10 Ноября 2023 18:24

АрмИнфо. Защитники сына второго президента РА Роберта Кочаряна - Левона Кочаряна, ознакомились с заключениями судебно-медицинских экспертиз, которые свидетельствуют о невиновности их подзащитного. Об этом написал в соцсетях адвокат Кочаряна Эрик Алексанян.

<Мы ознакомились с результатами судебно-медицинской экспертизы, согласно которым на теле <пострадавших> сотрудников полиции Грачика Хачатряна и Вардана Ованнисяна никаких следов насилия или увечий не обнаружено>, - написал Алексанян.

Это, подчеркнул адвокат, еще раз доказывает невиновность Левона Кочаряна и недостоверность показаний <красных беретов>.

Напомним, что Левону Кочаряну инкриминируется нападение на четырех полицейских во время антиправительственных акций. Меж тем, на видео-кадрах задержания видно, как сотрудники спецназа избивают Левона Кочаряна в патрульной машине уже после задержания. Более того, после задержания Кочарян был госпитализирован с диагнозом <сотрясение мозга>.

6 ноября, после решения ЦИК Армении о предоставлении ему депутатского мандата от блока <Армения>, Левон Кочарян был освобожден из следственного изолятора.