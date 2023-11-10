Пятница, 10 Ноября 2023 14:29

АрмИнфо. Решение о предоставлении вынужденным переселенцам из Арцаха статуса беженца половинчатое, а предложение получить гражданство Республики Армения содержит в себе множество подводных камней, которые на руку Азербайджану. Об этом в беседе с АрмИнфо заявила представитель интересов армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека, руководитель Центра международного и сравнительного права, специалист по международному праву Сирануш Саакян.

Так, по словам специалиста, несмотря на то, что 26 октября глава Минюста РА, представляя решение о предоставлении армянам Арцаха статуса временной защиты, приравниваемый к статусу беженца, заявил, что после вступления этого решения в силу закона все насильственно перемещенные жители автоматически становятся беженцами и, соответственно, пользуются правами, предусмотренными законом и международными конвенциями, на сегодня этот вопрос остается открытым. Авопрос в том, на каком основании этот статус беженца, предоставленный Арменией жителям Нагорного Карабаха, будет признан на международном уровне и принят другими государствами.

Саакян считает, что арцахцы с синими паспортами Республики Армения, решившие воспользоваться статусом беженца вне пределов страны, могут столкнуться с проблемами. Ведь с точки зрения иностранного государства, выдавшего разрешение на въезд в свою страну на основании синего паспорта, согласно международному праву воспринимаются как граждане РА. Они не будут учитывать то, что паспорта с кодом <070> выдавались жителям Нагорного Карабаха как travel document [проездной документ], что <работает> исключительно внутри самой Армении. А значит, в результате, эти беженцы не смогут реализовать весь объем прав, предусмотренный для них законами и международными конвенциями.

Для того, чтобы избежать подобных эксцессов, считает юрист, вынужденные переселенцы из Арцаха либо должны стать полноценными гражданами РА, либо им должен быть предоставлен статус беженца на легитимных основаниях, делающий данный статус признаваемым также в других странах.

<Таким образом, в настоящее время вопросу дано полурешение, которое, с одной стороны, дает возможность жителям Арцаха воспользоваться правами, вытекающими из данного статуса, на территории РА, а с другой - обеспечивает их перемещение на основании синего паспорта, в результате чего вне юрисдикции страны они будут восприниматься в качестве граждан РА. Как в силу данного паспорта, так и права на путешествия>, - подчеркивает Сирануш Саакян.

В связи с этим, как считает эксперт в области международного права, вопрос о том, остаться ли в статусе беженца или получить гражданство Республики Армения, становится выбором не из легких.

По словам Саакян, статус беженца, при его <полноценности>, обеспечит арцахцу ряд льгот, в том числе за границей, предусмотренных для беженцев законом и международными конвенциями, но при этом они также лишатся ряда прав в самой Армении. В частности, не будут иметь права голосовать и быть избранными, поступать на госслужбу, создавать партии или вступать в них.

В случае же с беженцами также должны быть предприняты меры для разрешения ситуации и обеспечения их возврата, поясняет Саакян. Речь идет о праве беженцев вернуться в страну своего прежнего обычного проживания, ибо обстоятельства, на основании которых оно были признаны беженцами, могут потерять силу.

Став же гражданами Республики Армения, жители Арцаха сохранят за собой имущественные права и если государство, в данном случае Азербайджан, не несет обязательства по их возвращению в родные дома, то он может восстановить нарушенные имущественные права компенсацией за утраченный дом и имущество.

При этом, подчеркивает руководитель Центра международного и сравнительного права, следует помнить, что приобретение гражданства другой страны накладывает определенные ограничения на данное лицо. <При его возвращении - он продолжит иметь и реализовывать свое право на имущество, но лишится реализации политических прав. И став гражданами РА, арцахцы в перспективе отказываются от своих прав на Арцах, не требуют возвращения, а вопрос Арцаха становится исключительно территориальным>, - заключила Сирануш Саакян.