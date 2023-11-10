Пятница, 10 Ноября 2023 13:00

АрмИнфо.9 ноября заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Овааннисян в Вильнюсе принял участие в конференции высокого уровня на тему "Будущее демократии".

Как передает пресс-служба МИД РА, в своем выступлении замминистра подчеркнул безоговорочную приверженность Армении демократии, защите прав человека и верховенству закона. Он также указал на угрозы и вызовы продолжающемуся процессу демократизации в Армении.

Ованнисян коснулся усилий Армении по установлению мира в регионе, представив ситуацию, сложившуюся в результате насильственного перемещения населения из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки.

Отметим, что <Будущее демократии> - двухдневная ежегодная конференция высокого уровня организуется в Литве уже в третий раз. Основная цель форума - обмен идеями, направленными на укрепление демократии и противодействие авторитаризму, в продолжение второго Саммита демократии, организованного США в марте 2023 года.