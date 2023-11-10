Пятница, 10 Ноября 2023 13:00

АрмИнфо. В Армении все дошкольные альтернативные образовательные программы и услуги подлежат обязательному лицензированию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Согласно источнику, процесс лицензирования истекает 30 декабря текущего года. Организации, реализующие альтернативные образовательные программы и оказывающие дошкольные услуги, должны представить свои программы в МОНКС и после прохождения экспертизы смогут подать заявку на получение лицензии. Если организация до 30 декабря на получит лицензию, ее деятельность будет считаться незаконной.

Дошкольная услуга - услуга, направленная на воспитание и развитие ребенка на основе альтернативной программы, утвержденной уполномоченным органом. Она может быть организована в государственном, муниципальном или негосударственном дошкольном образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы.