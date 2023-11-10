Пятница, 10 Ноября 2023 12:55

АрмИнфо. Сотрудники Комитета государственных доходов выявили еще несколько случаев незаконного оборота наркотиков.

В частности, как передает пресс-служба КГД, недавно в карго-терминале аэропорта <Звартноц> был произведен досмотр груза, доставленного в Армению из США, в котором, помимо личных вещей, были выявлены 5 тар с массой гашиша общим весом в 1085 грамм.

Кроме того, сотрудники КГД задержали гражданина Армении, который пытался получить посредством почтового перевода наркотические вещества. В результате оперативных мероприятий выяснилось, что данный гражданин с участием взаимосвязанных лиц регулярно получал посылки посредством почтовой связи.

Оперативники также получили сообщение о возможности наличия наркотических веществ, поступающих в Армению из США посредством курьерной связи. Данная информация была передана сотрудникам КГД аэропорта <Звартноц>. В результате проведенного досмотра, помимо детских вещей, были выявлены 4 пакета с 2 кг смеси, напоминающей марихуану. При получении груза лицо, принимавшее его, было задержано