Пятница, 10 Ноября 2023 11:42

АрмИнфо.Армения твердо поддерживает усилия ЮНЕСКО по защите культурного наследия, особенно в регионах, пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий, и осуждает посягательства на культурную символику из-за их различного происхождения или принадлежности. Об этом в своем выступлении на 42- ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, которое приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, Армения подтверждает свою приверженность дальнейшему содействию восстановлению документального культурного наследия Ирака в рамках флагманской инициативы ЮНЕСКО <Возрождение духа Мосула>. Министр отметил, что 2024 год знаменует собой 70-ю годовщину Гаагской конвенции 1954 года, и это знаменательное событие задает динамику подтверждения приверженности международного сообщества защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. Армения готова внести свой вклад в празднование этой важной годовщины.

"На фоне общей борьбы за поддержание хрупкого мира в различных уголках мира одновременно с продвижением ценностей совместной жизни, я с глубокой обеспокоенностью обращаю Ваше внимание на тяжелую ситуацию в нашем регионе. 10-месячная блокада Азербайджаном Нагорного Карабаха, гуманитарный кризис, отсутствие продовольствия, медикаментов, газа и электроэнергии, апогеем чего стало широкомасштабное военное наступление и неизбирательные обстрелы гражданского населения и инфраструктуры, привели к насильственному перемещению и этнической чистке всего коренного армянского населения Нагорного Карабаха, которые покинули свои дома, святыни и тысячелетнее культурное и религиозное наследие. В настоящее время Армения стоит перед вопросом массового притока более 100 000 беженцев из Нагорного Карабаха, среди которых 30 тысяч детей, которые всего за несколько дней покинули родину своих предков, опасаясь преследований и массовых преступлений", - отметил глава МИД РА.

Он добавил, что правительство Армении в сотрудничестве с международными организациями и государствами-партнерами предприняло ряд мер для удовлетворения потребностей беженцев в спасении их жизней, защите и скорейшем восстановлении. "В этой связи я хотел бы выразить благодарность ЮНЕСКО и ее Генеральному директору за оперативное развертывание чрезвычайной миссии ЮНЕСКО в Армении для оценки образовательных потребностей детей-беженцев. Что касается культурного и религиозного наследия, оставшегося в Нагорном Карабахе, его защита от вандализма и разграбления имеет решающее значение. С осени 2020 года Республика Армения последовательно предупреждала международное сообщество о проводимой Азербайджаном государственной политики, направленной на разрушение, осквернение и присвоение обширного религиозного и культурного наследия в Нагорном Карабахе и приграничных районах. Юридически обязывающие решение Международного суда о временных мерах от 7 декабря 2021 года обязывает Азербайджан <принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма или осквернения, которые распространяются на армянское культурное наследие, включая, но не ограничиваясь церквями и другими культурными местами, памятниками, достопримечательности, кладбищами и артефактами>.

Развертывание независимой миссии ЮНЕСКО по

установлению фактов в Нагорном Карабахе с целью проведения независимого мониторинга и картографирования армянского культурного наследия является ключевым условием для недопущения уничтожения или искажения армянских культурных ценностей, как это было в 1997-2006 годах, когда было полностью уничтожено армянское культурное наследие в Нахиджеване", - сказал министр иностранных дел РА.