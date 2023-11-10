Пятница, 10 Ноября 2023 11:41

АрмИнфо. "Да, люди могут быть лицемерными до такой степени", - написал в своем микроблоге в X Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

В приложении к посту он поделился фотографиями председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на которых последняя возлагает цветы к Мемориалу Холокоста, а также подписывает соглашение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым об удвоении экспорта азербайджанского природного газа в ЕС.