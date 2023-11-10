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 Пятница, 10 Ноября 2023 10:51
Наира Бадалян

Пашинян и Макрон обсудили процесс регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном

Пашинян и Макрон обсудили процесс регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном

АрмИнфо.В Елисейском дворце состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, Пашинян подчеркнул важность развития армяно- французского сотрудничества во всех сферах и подчеркнул заинтересованность правительства Республики Армения в этом вопросе.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с процессом регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. В этом контексте была подчеркнута важность принципов, отраженных в принятом в Гранаде четырехстороннем заявлении премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и председателя Европейского совета.

Были затронуты гуманитарные проблемы более 100 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, а также шаги правительства Армении по их преодолению. Была подчеркнута важность поддержки международного сообщества в решении существующих проблем.

Были также обсуждены вопросы дальнейшего углубления и расширения армяно- французского сотрудничества в сфере экономики, развития инфраструктуры и в других отраслях. Стороны выразили готовность последовательно продолжать работу в этом направлении.

Состоялся обмен мыслями о региональном мире и стабильности, а также сотрудничестве Армения-Европейский союз. Эммануэль Макрон еще раз подчеркнул поддержку Франции в дальнейшем развитии Армении и преодолении существующих вызовов.

Президент Франции выразил соболезнования премьер-министру в связи со смертью постоянного представителя Республики Армения при ЮНЕСКО, личного представителя премьер-министра Республики Армения в Международной организации Франкофонии Кристиана Тер-Степаняна.

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в Елисейском дворце принял участие в официальном ужине от имени президента Франции Эммануэля Макрона и госпожи Брижит Макрон в честь глав государств, правительств и международных организаций, принимающих участие в 6-м Парижском форуме мира.

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