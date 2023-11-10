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АрмИнфо. Сегодня, 10 ноября в Ереване стартует чемпионат мира по самбо, который впервые проводится в республике.
Честь Армении на домашнем первенстве мира будет защищать 21 спортсмен
Спортивное самбо: Тигран Киракосян (58 кг), Нарек Даллакян (64 кг), Арам Агаджанян (71 кг), Борис Шатверян (79 кг), Ваагн Чалян (88 кг), Давид Григорян (98 кг), Акоп Аракелян (+98 кг).
Боевое самбо: Мхитар Мхитарян (58 кг), Ваграм Григорян (64 кг), Вачик Варданян (71 кг), Саргис Варданян (79 кг), Аветик Погосян (88 кг), Арман Аванесян (98 кг).
Женщины: Арпине Мнацаканян (50 кг), Варсик Григорян (54 кг), Мелине Мамиконян (59 кг), Марине Мартиросян (72 кг), Нелли Аветисян (80 кг), Анна Мкртчян (+ 80 кг).
По словам главного тренера национальной сборной Вовика Ходжаяна, ответственность за проведение чемпионата страны в Ереване очень велика. <Я сказал ребятам, что каждая победа в Армении будет для нас честью. Нам просто нужно сделать все возможное. Мы будем только рады, если наши спортсмены выиграют много медалей, но на ковре все будет видно. Победит тот, кто готов. Мы хорошо подготовились, проделали большую работу, чтобы добиться хороших результатов>, - сказал главный тренер, добавив, что большую роль в победе команды сыграет поддержка болельщиков.
Отметим, что в чемпионате мира, который продлится до 12 ноября, примут участие представители 65 стран. Он пройдет в год 85-летия самбо, в связи с этим в рамках турнира запланирован комплекс праздничных мероприятий. В различных городах Армении будут установлены экраны, на которых будет транслироваться турнир. Специальными медалями во время турнира будут награждены выдающиеся самбисты мира.
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|Москва: Поставить точку в вопросе разблокирования региональных коммуникаций на Южном Кавказе не удается из-за отсутствия политической воли у сторон
|Все партнеры Армении, заинтересованные в установлении мира и стабильности в регионе, могут оказать содействие в активизации мирного процесса - МИД
|МИД РА: процесс делимитации армяно- азербайджанской границы должен пройти в соответствии с советскими картами 1975 года
|Пашинян выступит на Парижском форуме мира
|Ситуация в Армянском государственном университете физкультуры и спорта не может не вызывать озабоченности - министр
|Армяно-американское военное сотрудничество продолжается на высоком уровне в соответствии с планом взаимодействия - начальник ГШ
|Власти Армении приняли дополнительную 2-месячную программу по содействию вынужденным переселенцам из Арцаха
|Все ответы остались за тюлем
|Настоятель церкви Св. Аствацацин села Гарни расстрижен за самовольное покидание места службы
|Медицинские работники из Нагорного Карабаха получат право на трудоустройство без наличия соответствующих кредитов
|Армения и Италия обсудили вопросы оборонного сотрудничества
|Мирзоян поприветствовал заявление стран "Большой семерки" по ситуации на Южном Кавказе
|Туркменистан будет экспортировать природный газ в Ирак
|Азербайджанские вандалы снесли памятник Степану Шаумяну в оккупированном Степанакерте
|Анкара раскритиковала доклад Еврокомиссии по Турции
|The Guardian: Проекты British Petroleum помогли финансировать военную агрессию Азербайджана в отношении Арцаха
|ЗПЧ Арцаха обратил внимание международных акторов на невозможность совместного проживания армян и азербайджанцев, опубликовав кадры снесенного памятника Шаумяну в Степанакерте
|Правоохранительные органы Армении обнаружили и задержали сына бывшего губернатора Сюникской области республики
|Заседание правительства Армении 9 ноября началось с минуты молчания
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|Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставить статус кандидата
|Омбудсмен Армении на форуме в Копенгагене подняла вопрос о правах насильственно переселенных из Нагорного Карабаха
|Страны <Большой семерки> выразили серьезную обеспокоенность гуманитарными последствиями изгнания армян из Нагорного Карабаха Азербайджаном
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|Глава Комиссии по телевидению и радио РА принял содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕ
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