Пятница, 10 Ноября 2023 10:22

АрмИнфо. Сегодня, 10 ноября в Ереване стартует чемпионат мира по самбо, который впервые проводится в республике.

Честь Армении на домашнем первенстве мира будет защищать 21 спортсмен

Спортивное самбо: Тигран Киракосян (58 кг), Нарек Даллакян (64 кг), Арам Агаджанян (71 кг), Борис Шатверян (79 кг), Ваагн Чалян (88 кг), Давид Григорян (98 кг), Акоп Аракелян (+98 кг).

Боевое самбо: Мхитар Мхитарян (58 кг), Ваграм Григорян (64 кг), Вачик Варданян (71 кг), Саргис Варданян (79 кг), Аветик Погосян (88 кг), Арман Аванесян (98 кг).

Женщины: Арпине Мнацаканян (50 кг), Варсик Григорян (54 кг), Мелине Мамиконян (59 кг), Марине Мартиросян (72 кг), Нелли Аветисян (80 кг), Анна Мкртчян (+ 80 кг).

По словам главного тренера национальной сборной Вовика Ходжаяна, ответственность за проведение чемпионата страны в Ереване очень велика. <Я сказал ребятам, что каждая победа в Армении будет для нас честью. Нам просто нужно сделать все возможное. Мы будем только рады, если наши спортсмены выиграют много медалей, но на ковре все будет видно. Победит тот, кто готов. Мы хорошо подготовились, проделали большую работу, чтобы добиться хороших результатов>, - сказал главный тренер, добавив, что большую роль в победе команды сыграет поддержка болельщиков.

Отметим, что в чемпионате мира, который продлится до 12 ноября, примут участие представители 65 стран. Он пройдет в год 85-летия самбо, в связи с этим в рамках турнира запланирован комплекс праздничных мероприятий. В различных городах Армении будут установлены экраны, на которых будет транслироваться турнир. Специальными медалями во время турнира будут награждены выдающиеся самбисты мира.