Пятница, 10 Ноября 2023 10:06

АрмИнфо.Член палаты представителей Конгресса США Адам Шифф представил законопроект, требующий немедленного освобождения Азербайджаном армянских военнопленных, захваченных гражданских лиц и политических заключенных, в том числе правительственных чиновников Арцаха, незаконно задержанных во время этнической чистки в Азербайджане в прошлом месяце. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

Согласно источнику, в представленной конгрессменом резолюции содержится призыв к администрации Джо Байдена ввести санкции в отношении чиновников правительства Азербайджана соответствии с Глобальным законом Магнитского об ответственности за нарушения прав человека, которые ответственны за незаконное задержание, пытки и убийства армянских военнопленных. Он также повторил призыв к Конгрессу США о соблюдении ограничений раздела 907 Акта в поддержку свободы на американскую военную помощь и помощь в сфере безопасности Азербайджану.

"Азербайджан должен немедленно и безоговорочно освободить всех незаконно удерживаемых арцахских чиновников, военнопленных и других задержанных, не путем бартера, как часть жестокой коммерциализации человеческих страданий Баку, а в соответствии со своими собственными обязательствами по международному праву. Мы благодарим конгрессмена Шиффа за введение этой меры и надеемся на двухпартийную работу, чтобы эта мера была принята в срочном порядке всей Палатой представителей", - заявил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

"Азербайджан уже виновен в тяжких злодеяниях, совершенных во время недавней войны, а продолжающееся незаконное задержание армян усугубляет проблему. Обращение в Азербайджане с этими заключенными, включая пытки и убийства, представляет собой прямую угрозу международному закону и порядку. Моя резолюция призывает американское правительство и международное сообщество противостоять этим грубым нарушениям прав человека, совершаемым в отношении армянской общины режимом Алиева, и вернуть этих заключенных обратно в их семьи", - заявил Шифф.

В резолюции осуждается незаконное задержание Азербайджаном гражданских и военных чиновников Арцаха, содержащихся в качестве политических заключенных - бывших президентов Арцаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, спикера парламента Арцаха Давида Ишханяна, бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна. и бывшие военные руководители Арцаха Левон Мнацаканян и Давид Манукян.

Резолюция члена Палаты представителей Шиффа основана на аналогичном законе, который он и Армянская группа Конгресса возглавили в 2021 году, получившей широкую поддержку обеих партий. Призыв к санкциям США в отношении азербайджанских лидеров и обеспечению соблюдения ограничений раздела 907 на помощь США Азербайджану перекликается с двухпартийным законодательством и многочисленными письмами конгрессменов к администрации Байдена, которые получили поддержку более 100 членов Конгресса.