Четверг, 9 Ноября 2023 18:05

АрмИнфо.Армения ведет переговоры о присоединении к иранскому порту Чабахар, поскольку стремится получить доступ к Индии и другим странам Азии. Об этом заявил заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян.

"Армянская делегация недавно участвовала во встрече на высоком уровне в Мумбаи, посвященной порту Чабахар. Мы ведем переговоры о присоединении к порту и надеемся, что сообщение между портом Чабахар и МТК "Север-ЮГ". Есть признаки того, что эта связь будет завершена в течение года", - сказал Сафарян в интервью изданию "The Economic Times".

Источник пишет, что Армения надеется на скорейшее соединение между Международным транспортным коридором Север-Юг и портом Чабахар для обеспечения беспрепятственного сообщения.

"Стремление Армении присоединиться к порту Чабахар происходит на фоне трехсторонней группировки Индии, Ирана и Армении. Во время встречи в столице Армении Ереване в апреле этого года три стороны обсудили экономические проекты и региональные каналы связи.

Армения, чьи связи с Нью-Дели приобретают стратегические масштабы, предложила создать коридор Персидский залив-Черное море через Иран параллельно "Север-Юг" или стать частью новой ветви МТК, чтобы связать индийских торговцев с Россией и Европой", - далее пишет источник.

Отмечается, что правительство Армении также разработало проект "Перекресток мира", в котором развитие коммуникаций между странами региона является ключевой сутью мирной повестки дня, что принесет огромную пользу более широкому региону, включая Индию.

В Армении зафиксирован сильный экономический рост, несмотря на войну в регионе. Охарактеризовав Армению как естественного партнера Индии, заместитель министра иностранных дел сказал: "Мы во многом очень похожи. В настоящее время в Армении наблюдается бум в строительном секторе, и мы ведем переговоры с индийскими компаниями. Две ведущие строительные компании из Индии могли бы реализовать проекты в Армении".

Кроме того, увеличилось число индийцев, работающих в Армении. Министр сообщил, что обе стороны ведут переговоры о заключении соглашения, которое будет регулировать вопросы мобильности. "Мы также ведем переговоры об открытии прямых рейсов между Индией и Арменией, и, надеюсь, рейсы могут быть открыты в следующем году", - сказал он.

Еще одной областью партнерства является сектор информационных технологий: и Армения, и Индия претендуют на человеческий капитал в этом секторе. По словам Сафаряна, ИТ-специалисты из Индии и Армении в Силиконовой долине находятся на связи и изучают возможности сотрудничества.

Напомним, что Иран намерен соединить свои порты, расположенные в Оманском заливе (порт Чабахар) и Персидским заливом (порты Бендер- Аббас, Имам Хомейни и Хоррамшахр) на юге страны, с портами, расположенными на Черном и Каспийском морях посредством иранской сети железных дорог. Соединение залива с Черным морем соединит четыре ключевых морских бассейнов, а именно, Оманский залив, Каспийской море (Иран- Азербайджан), Черное море (Грузия, Болгария) и Средиземное море (Греция). На Южном Кавказе Армения является единственной страной, которая является членом ЕАЭС и, следовательно, служит прямым мостом между Ираном и блоком, что четко подчеркивает важность международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив

- Черное море для Ирана.

Еще в марте 2021 года посол Индии в Иране заявил, что страна собирается включить Армению в создаваемый через иранский порт Чабахар транспортный коридор "Север- Юг". В августе того же года в посольстве Индии в Армении и.о. главы МИД Армен Григорян заявил, что Ереван внимательно следит за активной вовлеченностью Индии в проект международного транспортного коридора "Север-Юг" и заинтересованностью Индии в развитии порта Чабахар, и готов участвовать в работах по реализации этой программы.

В мае с.г. решением премьера в РА была создана межведомственная рабочая группа, которая должна рассмотретьт вопросы запуска международного мультимодального высокоскоростного маршрута и осуществления операторской деятельности в иранском порту Чабахар. В июне глава Минэкономики Ваан Керобян сообщил, что Армения может стать оператором в иранском порту Чабахар.