Четверг, 9 Ноября 2023 18:03

АрмИнфо.К сожалению, насильственная деарменизация Арцаха затмила ту неописуемую, героическую и достойную борьбу, которую вела наша арцахская молодежь с азербайджанской агрессией 19-20 сентября. Написал на своей странице в Фейсбук доктор юридических наук, экс-министр юстиции Армении Геворг Даниелян.

Он обратил внимание, что обреченные на голод и лишения, вследствие азербайджанской блокады, длившейся почти год, 10 тысяч арцахских военных, противостояли врагу- агрессору, в 6 раз превышающему их по численности и вооруженному всеми видами военной техники (в том числе военной авиацией).

"И даже в этих условиях, наши доблестные военные причинили врагу в 6 раз больше потерь", - написал Даниелян.

Отметим, что согласно Минздраву Азербайджана потери ВС страны в живой силе составили 197 человека, 511 азербайджанских военных и один мирный житель получили ранения. Однако, азербайджанские оппозиционеры насчитали свыше 500 погибших военных. Эксперты склонны считать, что погибло свыше одной тысячи азербайджанских военных.

Меж, тем, армянская сторона также не обнародовала точные данные количества погибших военнослужащих Армии обороны Арцаха. Это обусловлено массовым исходом населения из НКР, и той неразберихи, которая сложилась в результате последней азербайджанской агрессии и трагического инцидента на топливном складе. По данным омбудсмена Арцаха Гегама Степаняна от 20 сентября, в результате нападения Азербайджана погибли не менее 200 человек, из них 10 мирных жителей, в том числе пять детей. Ранены свыше 400 человек, 40 из них - мирные жители, в том числе 13 детей.

В свою очередь СК РА 31 октября сообщили, что по фактическим данным, полученным в ходе предварительного расследования, в результате военной агрессии в Нагорном Карабахе погибли более 200 военнослужащих и мирных жителей, около 12 гражданских лиц и 30 военнослужащих считаются пропавшими без вести. В результате боевых действий погибли 3 ребенка, 231 военнослужащий и 80 мирных жителей получили ранения различной степени. А экс-омбудсмен Армении Арман Татоян сообщал о гибели 18 гражданских лиц, в том числе и 6 детей.