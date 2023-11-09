Четверг, 9 Ноября 2023 17:53

АрмИнфо.Туркменистан готов увеличить объемы природного газа и электроэнергии, поставляемых в страны Организации экономического сотрудничества, с учетом нынешних и будущих мощностей страны, заявил президент Сердар Бердымухамедов на 16-м саммите лидеров ОЭС, состоявшемся в Ташкенте, столице Узбекистана.

По мнению главы Туркменистана, тот факт, что мировые энергетические рынки находятся в общем нестабильном состоянии, является одной из главных задач для разработки эффективной модели сотрудничества ОЭС, передает TDH.

Глава государства напомнил, что Туркменистан выдвинул ряд крупных энергетических проектов, в которых также принимают участие некоторые страны ОЭС. Глава Туркменистана также пригласил стран-партнеров к расширению совместного сотрудничества в энергетической сфере с целью создания системы энергоснабжения, включающей пространство ОЭС.

«Со своей стороны могу сказать, что Туркменистан готов увеличить объемы поставок природного газа и электроэнергии в страны ОЭС через имеющиеся в настоящее время мощности и которые будут построены в перспективе», – заявил Сердар Бердымухамедов.

Сердар Бердымухамедов поднял вопрос создания общих транспортно-логистических центров между странами ОЭС. Глава туркменского государства отметил, что считает, что одним из приоритетных направлений для обсуждения в будущем является налаживание мультимодальных грузоперевозок из Китая через Центральную Азию с выходом на порты Каспийского моря, Персидского залива и Чёрного моря.

Президент Туркменистана предложил также создать информационный портал, включающего в себя конкретные сведения, предложения, бизнес-проекты и другую необходимую информацию для более широкой осведомленности о возможностях и намерениях стран в плане расширения многостороннего сотрудничества. Кроме того, Сердар Бердымухамедов предложил разработать Рамочное соглашение ОЭС по цифровым технологиям и электронной торговле.