Четверг, 9 Ноября 2023 16:49

АрмИнфо. Армении крайне необходима новая стратегия национальной безопасности. Об этом в Брюсселе на форуме, посвященном отношениям Армения –Европейский Союз заявила эксперт по военно-политическим вопросам Армине Маргарян.

По ее словам, обе стратегии, принятые в 2007 и в 2020 году, оказались далекими от реальности. Конечно, указывались угрозы, направления их преодоления, но нет ни слова о том, какими средствами и методами республика должна обслуживать свои национальные интересы во взаимосвязи с нынешней ситуацией. После второй арцахской войны и изгнания армян с их родины, Армения встала перед одним из самых ответственных этапов своей истории, и сегодня есть необходимость заложить в основу армянской государственности стратегические концепции. В противном случае, политика страны продолжит «плавать», чего нельзя позволить. «Один из важнейших вопросов сегодня заключается в том, должна ли Армения совершить стратегический разворот или нет? И если должна, то в каком направлении, и к каким силовым центрам?», - задала вопросы эксперт.

По ее словам, концепции могут быть различными, но в основе всех их должна лежать одна идея: Армения должна быть в европейской семье. Ереван должен находиться в той среде, в которой очевидно наличие демократических ценностей. «Это не требует даже доказательств, в основе же безопасности Армения должна максимально диверсифицировать свои отношения с теми силовыми центрами, которые разделяют направленность государства на демократию и защиту прав человека, - сказала Маргарян, подчеркнув важность формирования с этими центрами стратегических союзнических отношений. Она заметила, что до последнего времени страна находилась в зависимости от одного силового центра, что равносильно самоубийству.