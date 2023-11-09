Четверг, 9 Ноября 2023 16:06

АрмИнфо. Правительство Армении расширило круг лиц, которые могут воспользоваться (бесплатной) вспомогательной репродуктивной технологией. Решение принято 9 ноября на заседании правительства.

Как говорится в пояснении к документу, согласно действующему порядку программа доступна для бездетных женин 36-42 лет (включительно) граждан РА, для которых диагноз бесплодия не является обязательным условием. Для них пакет поддержки составит 6 попыток внутриматочного оплодотворения. «Исходя из необходимости расширения группы бенефициаров, предлагается установить нижний возрастной предел для женщин этой же группы на уровне 28 лет, тем самым расширив круг женщин, изъявляющих желание реализовать свои репродуктивные права, не имеющих партнера и без установления диагноза бесплодия», - говорится в документе.

Напомним, что программа стартовала в 2019 году для повышения доступности программы преодоления бесплодия с использованием программы вспомогательных репродуктивных технологий. С учетом востребованности программы она постоянно пересматривалась. В результате, был расширен круг бенефициаров (с 38 приграничных общин - до 184), в нее включены также родители погибших в ходе 44-дневной войны военнослужащих. Для последней группы бенефициаров был задействован институт суррогатного материнства и на них не распространяется ни одно ограничение, (возраст, отсутствие детей и требование обязательной регистрации брака).

В январе 2023г. программа стала доступна всем гражданам РА, независимо от их места жительства, социального положения, семейного положения (если у женщины никогда не наступало беременности). Программой смогли воспользоваться также женщины, проживающие в приграничных населенных пунктах, у которых вторичное бесплодие. В частности, семьям (или одиноким женщинам) 20-35 лет (включительно), не имеющих ребенка 2 и более лет, был предоставлен полный пакет поддержки (6 попыток внутриматочного оплодотворения и 2 попытки внематочного, из которых вторая - с 50%- ным участием государства). Для официально зарегистрированных семей, живущих в приграничных селах, имеющих вторичное бесплодие 2 года и более, была предоставлена возможность получить поддержку в виде 6 и 1 попытки внутри- и внематочного оплодотворения соответственно.