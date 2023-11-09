Четверг, 9 Ноября 2023 15:26

АрмИнфо. Россия оказывает содействие Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфере. По линии правительства России подготовлено 40 тонн гумпомощи с учетом потребностей армянской стороны. Об этом 9 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь российских инициатив по оказанию помощи арцахцам.

По ее словам, эта помощь в ближайшие дни будет доставлена в Ереван. При этом она обратила внимание, что с учетом надвигающей зимы в состав гумгруза включена передвижная электростанция, способная снабжать энергией десятки домов.

Вместе с тем она констатировала, что готовящаяся гумакция уже дополнена рядом шагов российской стороны по поддержке переселенцев из Нагорного Карабаха. "Я надеюсь временных переселенцев", - сказала Захарова.

Она напомнила, что ранее Русская гуманитарная миссия направила 6 тонн гумпомощи арцахцам, благотворительный фонд "Доктор Лиза" направил свыше 20 тонн помощи, в том числе и в Араратскую область, принявшую большое число временно перемещенных лиц.

"По линии российско-армянского центра гуманитарного реагирования прибыло 1.5 тонны помощи - кровати, одеяла и т.д. Российский национальный исследовательский институт развития коммуникаций доставил в Арени теплую одежду и продукты питания.

Гуманитарным усилиям подключаются действующий в Республике российский бизнес. В Сюнике карабахцам помогает Зангезурский медно-молибденовый комбинат, которым управляет компания Геопромайнинг. Кроме того, ЗАО "МТС" предоставляет бесплатные симкарты сроком пользования на полгода всем желающим переселенцам. ЗАО "Газпром- Армения" перечислила 1300 семьям единовременную помощь в размере 100 тысяч драмов, 600 семьям в течение полугода будет компенсироваться арендная плата за жилье, коммунальные услуги. Более того, 45 семей размещены на базе отдыха компании", - сказала дипломат, указав также на небезразличие и отдельных активистов.

"Вот это только всё то, что как говорится "крупными мазками". Но, могу вас заверить, что эта помощь будет продолжена", - резюмировала Захарова.

Отметим, что после азербайджанской очередной агрессии в отношении Нагорного Карабаха 19 сентября, Арцах пал. Все коренное армянское население, свыше 100 тысяч человек вынуждено было бежать из своих домов в Армению на фоне угрозы этнической чистки. Вражеская агрессия происходила на фоне бездействия всего цивилизованного международного сообщества. 15 октября президента АР Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в оккупированном Степанакерте. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре текущего года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, более 150 тысяч арцахцев стали бездомными.