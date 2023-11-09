Четверг, 9 Ноября 2023 15:25

АрмИнфо. Инициатива Еревана "Перекресток мира" во многом созвучна с проектом, который обсуждается на протяжении последних лет в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьер- министров Армении, России и Азербайджана. Об этом 9 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на просьбу выразить отношение к инициативе Еревана "Перекресток мира".

В этом ключе российский дипломат напомнила, что трехсторонняя рабочая группа занимается разблокирование транспортных, экономических связей в регионе. "И по нашему твердому убеждению этот процесс играет важнейшую роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном, способствует стабилизации, раскрытию транспортно- логистического потенциала всего Южного Кавказа", - сказала Захарова.

Она напомнила, что лидеры трех стран приняли решение о создание этой рабочей группы спустя всего несколько месяцев после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Она добавила, что группа уже провела 19 заседаний, проделана огромная работа по части оценки текущего состояния логистической инфраструктуры, выбора оптимальных вариантов железнодорожных и автомобильных коммуникаций. "Удалось вплотную приблизиться к выходу на пакетное решение, выгодное всем сторонам. К сожалению, поставить точку в этом вопросе пока не удалось, из-за отсутствия политической воли у сторон", - сказала Захарова.

При этом представитель российского МИД подчеркнула, что Москва по-прежнему, готова содействовать процессам разблокирования региональных коммуникаций, в том числе и на основании положений трехсторонних заявлений на высшем уровне от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, где четко прописана роль Российской Федерации.

Отвечая на вопрос о создании по решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна специальных структур СНБ Армении по охране коммуникаций на этом направлении, Захарова обратила внимание, что в соответствии с вышеупомянутыми трехсторонними заявлениями, контроль за транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахиджеванской автономией призваны осуществлять пограничные службы ФСБ России.

Дипломат также напомнила, что первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации армяно-турецких отношений прошла в Москве 14 января 2021 года, и сделано было это исходя из задачи разблокирования Армении.

"Мне кажется, что еще одной хорошей площадкой для вырабатывания взаимоприемлемых решений между странами региона и их соседями является консультативная региональная инициатива "3+3", заседание которой прошло буквально недавно. Ожидаем, что в ходе следующего заседания платформы в 2024 году в Турции будет рассмотрена и транспортная тематика. В рамках данного формата конструктивное предложение Еревана уверена будет востребована", - резюмировала Захарова.

Напомним, что 26 октября, выступая на форуме в столице Грузии, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство республики разработало и представляет проект "Перекресток мира" как важную часть повестки мира. Ключевой смысл этого проекта - развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Ирана путем ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железнодорожных путей, трубопроводов, кабелей, линий электропередачи.

"Железные дороги, проходящие через юг и север Армении, на протяжении уже тридцати лет не функционируют на региональном уровне, не функционируют соединяющие Восток и Запад многочисленные автомагистрали, в то время как возобновление эксплуатации этих дорог стало бы коротким и эффективным как железнодорожным, так и автомобильным маршрутом, соединяющим Каспийское море со Средиземным. Точно так же эти железнодорожные и автомобильные коммуникации могут стать эффективным путем соединения Персидского залива с Черным морем, в том числе, с грузинскими портами. Этот проект принесет огромную пользу всем странам нашего региона, и я хочу обратить внимание правительств и частных инвесторов на эту возможность", - заявил глава армянского правительства.