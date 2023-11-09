Четверг, 9 Ноября 2023 15:19

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился с рабочим визитом во Французскую Республику. Как сообщает пресс-служба премьера, сегодня Пашинян встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 10 ноября в Париже премьер-министр РА примет участие в <6-й мирной конференции>.

Как отмечается на сайте форума, спикерами заявлены также президент Франции, глава Евросовета и другие официальные лица. В мероприятии примет участие также глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.

Парижский форум мира был основан в 2018 году Жюстином Вайссом, бывшим в то время директором по планированию политики в Министерстве Европы и иностранных дел Франции, для решения глобальных проблем и укрепления многостороннего сотрудничества.