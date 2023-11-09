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АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился с рабочим визитом во Французскую Республику. Как сообщает пресс-служба премьера, сегодня Пашинян встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 10 ноября в Париже премьер-министр РА примет участие в <6-й мирной конференции>.
Как отмечается на сайте форума, спикерами заявлены также президент Франции, глава Евросовета и другие официальные лица. В мероприятии примет участие также глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.
Парижский форум мира был основан в 2018 году Жюстином Вайссом, бывшим в то время директором по планированию политики в Министерстве Европы и иностранных дел Франции, для решения глобальных проблем и укрепления многостороннего сотрудничества.
|Армения ведет переговоры о присоединении к иранскому порту Чабахар - Мнацакан Сафарян
|Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильно самоубийству
|Экс-глава Минюста: Насильственная деарменизация Арцаха затмила героическую борьбу арцахской молодежи с агрессией 19-20 сентября
|Каждая страна сама определяет уровень своего участия в том или ином мероприятии - Захарова
|Сердар Бердымухамедов: Туркменистан готов увеличить экспорт газа и электроэнергии в страны ОЭС
|Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильна самоубийству
|В Армении расширили круг бенефициаров программы в рамках вспомогательных репродуктивных технологий
|Захарова: Россия оказывает содействие Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфере
|Москва: Поставить точку в вопросе разблокирования региональных коммуникаций на Южном Кавказе не удается из-за отсутствия политической воли у сторон
|Все партнеры Армении, заинтересованные в установлении мира и стабильности в регионе, могут оказать содействие в активизации мирного процесса - МИД
|МИД РА: процесс делимитации армяно- азербайджанской границы должен пройти в соответствии с советскими картами 1975 года
|Пашинян выступит на Парижском форуме мира
|Ситуация в Армянском государственном университете физкультуры и спорта не может не вызывать озабоченности - министр
|Армяно-американское военное сотрудничество продолжается на высоком уровне в соответствии с планом взаимодействия - начальник ГШ
|Власти Армении приняли дополнительную 2-месячную программу по содействию вынужденным переселенцам из Арцаха
|Все ответы остались за тюлем
|Настоятель церкви Св. Аствацацин села Гарни расстрижен за самовольное покидание места службы
|Медицинские работники из Нагорного Карабаха получат право на трудоустройство без наличия соответствующих кредитов
|Армения и Италия обсудили вопросы оборонного сотрудничества
|Мирзоян поприветствовал заявление стран "Большой семерки" по ситуации на Южном Кавказе
|Туркменистан будет экспортировать природный газ в Ирак
|Азербайджанские вандалы снесли памятник Степану Шаумяну в оккупированном Степанакерте
|Анкара раскритиковала доклад Еврокомиссии по Турции
|The Guardian: Проекты British Petroleum помогли финансировать военную агрессию Азербайджана в отношении Арцаха
|ЗПЧ Арцаха обратил внимание международных акторов на невозможность совместного проживания армян и азербайджанцев, опубликовав кадры снесенного памятника Шаумяну в Степанакерте
|Правоохранительные органы Армении обнаружили и задержали сына бывшего губернатора Сюникской области республики
|Заседание правительства Армении 9 ноября началось с минуты молчания
|Пожарно-спасательным отрядам Армении пока не удается справится с огнем в Национальном парке Дилижана
|Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставить статус кандидата
|Омбудсмен Армении на форуме в Копенгагене подняла вопрос о правах насильственно переселенных из Нагорного Карабаха
|Страны <Большой семерки> выразили серьезную обеспокоенность гуманитарными последствиями изгнания армян из Нагорного Карабаха Азербайджаном
|Жозеп Боррель обсудил с Мелани Жоли участие канадской стороны в гражданской миссии ЕС в Армении
|По главным улицам пустого Степанакерта Алиев устроил военное шоу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|После закупки РСЗО "Пинака" Армения приобретет в Индии системы обнаружения и подавления БПЛА - СМИ
|Очередной обвиняемый в госизмене был отпущен на свободу в зале суда, после года заключения
|Информация о 16 армянских пленных, удерживаемых Азербайджаном, передана их семьям через ЕСПЧ
|Глава Комиссии по телевидению и радио РА принял содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕ
|Мгер Григорян рассказал Луису Боно перспективы развития региона в результате реализации проекта <Перекресток мира>
|Дипломат: Режим Алиева должен заплатить за этнические чистки в Арцахе
|Теплицы для переселенцев Арцаха։ ноябрьская программа «Сила одного драма».
|Генсек ОДКБ: Проект решения Организации по разрядке ситуации на Южном Кавказе остается в силе в случае достижения консенсуса
|Замглавреда "Le Figaro" раскритиковал ЮНЕСКО за позицию по Азербайджану
|Самвел Шахраманян попросил генерального прокурора Армении расследовать сообщения о преступлениях со стороны должностных лиц Арцаха
|Американский сопредседатель МГ ОБСЕ вновь в Ереване
|Армения и Беларусь к 30-летию установления дипотношений выпустили тематические марки "Национальные танцы"
|Переселенцы из Арцаха, имеющие на руках синие паспорта, де-юре уже являются гражданами Республики Армения - Вардан Айвазян
|Татоян: Правительство Азербайджана сделало Вагифа Хачатряна очередной жертвой своих политических игр
|Путин: Действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти
|Оппозиционер: Пашинян готовит гладкое поле для удовлетворения азербайджанских аппетитов
|Армения попросила Международный суд обеспечить право насильственно депортированного из Нагорного Карабаха населения вернуться в свои дома
|Секретарь Совбеза России: Запад провоцирует эскалацию обстановки на Южном Кавказе
|Уголовное преследование в отношении Джалала Арутюняна по одному эпизоду прекращено - адвокат
|Южная Корея в следующем году откроет посольства в Армении и Грузии
|МОФ: Убежденный франкофон, посол Тер-Степанян на протяжении всей своей карьеры работал над продвижением французского языка в своей стране
|Правительство РА профинансирует повышение зарплат сотрудникам офисов адвокатов на 15%
|Скончался видный армянский дипломат Кристиан Мишель Тер-Степанян
|В свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг Даниелян
|Израильские радикалы, нападая на христиан, бьют в спину своему же государству - Армянский центр культуры и образования
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Читать больше
|В свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг Даниелян
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