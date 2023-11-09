Четверг, 9 Ноября 2023 15:17

АрмИнфо. Ситуация в Армянском государственном университете физической культуры и спорта не может не вызывать озабоченности. Об этом 9 ноября журналистам заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

Ранее появилась информация о протестных акциях студентов вуза, которые выражали недовольство действиями ректора, самовольно уволившего преподавателей и подавшего в суд на руководителя ученого совета университета.

Как заметила министр, со студентами университета встретился заместитель министра МОНКС Карен Гилоян, который является председателем Попечительского совета вуза. <По моим данным, в ближайшее время состоится заедание Попечительского совета, на котором будут обсуждены все имеющиеся проблемы>, - сказала министр, добавив, что в вузе имеются многочисленные вопросы, по которым необходимо получить полную информацию и разъяснения по сложившейся ситуации.