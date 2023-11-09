Четверг, 9 Ноября 2023 15:07

АрмИнфо. Правительство Армении 9 ноября утвердило порядок выдачи дополнительных 50 тысяч драмов вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха для покрытия первичных потребительских расходов в ноябре и декабре.

Как заявил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, бенефициарами станут лица, являющиеся бенефициарами единовременной помощи в размере 100 000 драмов, за некоторыми исключениями. <Бенефициарами не будут лица, временно проживающие в гостиницах или гостевых домах, не находящиеся в Республике Армения и имеющие денежные средства на банковских счетах более 2 млн драмов>, - сказал Мкртчян.

Как заметил министр, в этом случае выплату не получит только владелец счета, но члены его семьи - получат. Ограничение не коснуться граждан, получающих компенсации из Фонда страхования жизни и здоровья военнослужащих. Программой не воспользуются также те, кто состоял на учете в Республике Армения до принудительного перемещения.

Помимо этого, помощь не будет предоставляться тем гражданам, которые пока проживают в гостиницах и гостевых домах. Мкртчян напомнил, что насильственно перемещенные граждане получают 50 тыс драмов на покрытие жилищных расходов, и для того, чтобы претендовать на дополнительные 50 тысяч драмов на два месяца, необходимо до 15 ноября покинуть гостиницы и гостевые дома.

Для того, чтобы воспользоваться программой, заявитель должен будет дать письменное согласие на проверку своих счетов, чтобы Центробанк удостоверился, что помощь получают те, у кого на счету менее 2 млн драмов. Электронные заявления на получение финсодействия можно будет направлять со следующей недели, а средства будут выдаваться безналично. На эти цели из резервного фонда будет выделено около 10 млрд драмов.

Министр также отметил, что в рамках программы по выдаче единовременной помощи в 100 тысяч драмов суммы получили около 104 200 человек.

По данным правительства РА, из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 632 насильственно перемещенных граждан. Как анонсировалось ранее, помимо единовременной помощи в 100 тыс драмов на неотложные нужды, жители Арцаха в течение 6 месяцев (с октября 2023-го до марта 2024 года включительно) получат по 40 тысяч драмов (около 100 долларов) на покрытие жилищных расходов в месяц на человека, а еще по 10 тысяч драмов - на оплату коммунальных услуг. Программа охватит всех перемещенных граждан, вне зависимости от возраста, за исключением находящихся в спеццентрах, и тех, кто не находятся на территории Армении. При этом владельцы недвижимости в Армении будут получать 10 тыс. драмов на выплату коммунальных услуг. Общие расходы на программу составят 27 млрд. драмов.