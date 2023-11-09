Четверг, 9 Ноября 2023 14:58

АрмИнфо. Священник Вртанес Багумян указом Католикоса Всех армян Гарегина II от 8 ноября был расстрижен за самовольное покидание места службы.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, настоятель церкви Св. Аствацацин села Гарни Котайкской епархии Вртанес Багумян самовольно покинул место службы и отбыл в США.

Низложенный священнослужитель причислен к мирянам под именем Вардана Багумяна.