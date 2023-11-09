Четверг, 9 Ноября 2023 14:53

АрмИнфо. Медицинские работники из Нагорного Карабаха, вынуждено перемещенные в Армению, получат право на трудоустройство без наличия соответствующих кредитов. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам здравоохранения на заседании 9 ноября выдала положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе <О медицинской помощи и обслуживании населения>.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра здравоохранения РА Лена Нанушян, согласно действующему законодательству, медицинские работники старшего и среднего звена для оказания медицинской помощи и обслуживания населения должны иметь на руках медицинский сертификат, удостоверяющий непрерывное профессиональное образование в течение пяти лет. Данный сертификат является документом, подтверждающим разрешение на работу. По результатам сертификации, в каждом 5-летнем цикле старшие медицинские работники должны иметь 220 кредитов, фармацевты - 160 кредитов, работники здравоохранения среднего звена - 140 кредитов.

Учитывая, что в Нагорном Карабахе не было института сертификации и не было требования к медицинским работникам иметь сертификат, подтверждающий из профессиональную пригодность, в настоящее время они не имеют данного документа. В целях срочного решения проблемы в сложившейся ситуации проект предлагает предусмотреть в Законе <О медицинской помощи и обслуживании населения> переходное положение, которое позволит медицинским работникам старшего и среднего звена, принудительно перемещенных из Нагорного Карабаха, установить определенный период, в течение которого они могут участвовать в курсах сертификации и накопления кредитов.

В результате принятия проекта ожидается, что медицинским работникам старшего и среднего звена, вынужденно перемещенным из Нагорного Карабаха, будет предоставлена возможность продолжить свою профессиональную деятельность до получения сертификата в установленный срок. Нанушян сообщила также, что порядка 600 медицинских работников из Нагорного Карабаха уже направлены на обучающие курсы, сам процесс обучения носит бесплатный характер. До конца года имеется 1200 мест, предусмотренных для карабахских медработников.

Отметим, однако, что сами медицинские работники Армении столкнулись с проблемой занятости. Из 40 тысяч работающих в республике медработников право заниматься профессиональной деятельностью получили лишь 27 тысяч. Кроме того, 3000 медицинских работников обратились в Национальный институт здравоохранения для прохождения сертификации. Иначе говоря, 10 000 медработников на данный момент не имеют документа, подтверждающего их профессиональную пригодность, и неясно, как сложится их дальнейшая судьба.