Четверг, 9 Ноября 2023 14:52

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян принял находящуюся с рабочим визитом в Ереване делегацию во главе с начальником Главного штаба Вооруженных сил Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

Как сообщает пресс-служба МО Армении, в ходе встречи обсуждены вопросы армяно- итальянского оборонного сотрудничества и региональной безопасности.

Папикян указал на перспективы развития отношений в ряде сфер, представляющих взаимный интерес, по которым в ходе встречи были достигнуты договоренности.