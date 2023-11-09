Четверг, 9 Ноября 2023 11:49

АрмИнфо.8 ноября 2023 года в Ашхабаде состоялась встреча представителей Государственного концерна «Türkmengaz» с делегацией Республики Ирак во главе с министром электроэнергетики Зиадом Али Фаделем.

В ходе встречи представитель иракского правительства выразил готовность своей страны к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений с Туркменистаном, обладающим большим потенциалом в сфере энергетики.

В данном контексте, стороны рассмотрели вопросы, связанные с организацией поставок туркменского природного газа в Ирак по схеме SWAP через территорию Ирана. Кроме того, были обсуждены правовые, коммерческие, финансовые, организационные условия будущей совместной деятельности в газовой отрасли.

Как известно, ранее был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz» и Министерством электроэнергетики Республики Ирак.

По итогам нынешней встречи подписан Протокол об основных коммерческих условиях соглашения по реализации, купле, продаже туркменского природного газа в Республику Ирак. Согласно протоколу, сроком на 5 лет ежегодно 9 миллиардов кубометров туркменского природного газа по схеме SWAP будет транспортироваться через Иран в Ирак.

Таким образом, Туркменистан, обладающий огромными запасами углеводородных ресурсов, твёрдо и последовательно проводит политику дальнейшей диверсификации поставок своих энергоносителей на мировые рынки.