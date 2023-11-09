Четверг, 9 Ноября 2023 11:44

АрмИнфо.Официальная Анкара раскритиковала доклад Еврокомиссии о стратегии расширения за 2023 года по членству Турции, назвав его предвзятым.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД Турции, подчеркивается, что "Анкара всецело отвергает обвинения и несправедливую критику, содержащиеся в последнем докладе ЕС по Турции". В ведомстве отметили, что в первую очередь это касается разделов документа, посвященных политическим критериям, судебной системе и фундаментальным правам.

"Доклад по Турции за 2023 год является 25-м докладом, подготовленным Еврокомиссией в отношении нашей страны, и тот факт, что ЕС сохраняет свой несправедливый и предвзятый подход к Турции, является поводом для беспокойства за будущее нашего континента, который в настоящее время сталкивается с многочисленными проблемами", - говорится в сообщении.

"Поскольку существующие механизмы диалога и сотрудничества на высоком уровне со страной-кандидатом Турцией по внешней политике, региональному развитию, безопасности, обороне и отраслевым вопросам заблокированы, непоследовательно утверждать, что уровень соблюдения Турцией политики ЕС в этих критически важных областях снизился",- добавили в МИД.

Согласно заявлению, в Анкаре рассматривают в качестве "похвалы" содержащуюся в тексте доклада оценку, которая критикует позицию Анкары относительно конфликта ХАМАС-Израиль как совершенно несовместимую с ЕС.

"Перед лицом бойни гражданского населения, которая возродилась из средневековья в 21- м веке, считаем необходимым напомнить ЕС, который находится на ошибочной исторической позиции, что политика, основанная на универсальных ценностях, международном праве, и гуманитарные принципы должны быть применимы не только к Украине или другому региону Европы, но и ко всему миру, включая Ближний Восток", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что Еврокомиссия обнародовала в среду доклад о стратегии расширения за 2023 года и доклады по всем странам-кандидатам и потенциальным кандидатам, включая Турцию.

По части Турции, в заявлении отмечается, что несмотря на то, что страна остается ключевым партнером Европейского Союза и страной-кандидатом, тем не менее, переговоры о вступлении остаются в тупике с 2018 года в соответствии с решением Европейского Совета.

"Страна не изменила негативную тенденцию выхода из Европейского Союза и в ограниченной степени проводила реформы, связанные с вступлением. Сотрудничество с Турцией в областях, представляющих взаимный интерес, продолжалось в таких важных областях, как борьба с терроризмом, экономика, энергетика, продовольственная безопасность, миграция и транспорт. Турции необходимо предпринять решительные шаги для значительного улучшения согласованности с Общей внешней политикой и политикой безопасности (ОВПБ) ЕС и активизировать сотрудничество в предотвращении и выявлении обхода ограничительных мер. В соответствии с поручением Европейского Совета Высокий представитель и Комиссия представят в ноябре отчет Совету о состоянии отношений ЕС-Турция, опираясь на инструменты и варианты, определенные Европейским Советом, и с целью действовать стратегически и дальновидно", - говорится в резюме по части Турции.

По части внешней политики, отмечаются усилия Турции по нормализации ситуации вокруг Украины. Также обращается внимание, что Анкара активизировала свою политику "региональной нормализации" с арабскими государствами, Арменией и Израилем.

Добавим, что в докладе Еврокомиссия рекомендовала ЕС начать формальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой при выполнении нескольких условий. В докладе ЕС также содержится рекомендация предоставить Грузии статус кандидата на вступление в блок. Окончательно вопрос о начале переговоров с этими тремя государствами должен решиться на саммите ЕС в декабре.