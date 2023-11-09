Четверг, 9 Ноября 2023 11:43

АрмИнфо.Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян вновь обратил внимание международных акторов на невозможность совместного проживания армян и азербайджанцев, опубликовав кадры снесенного в оккупированном Степанакерте памятника Степану Шаумяну.

"Мы заявляли, что нет возможности обеспечить права и безопасность народа Арцаха под властью Азербайджана, в созданном Алиевым обществе, подогреваемом ненавистью к армянам. Алиев доказывает нашу правоту каждым своим шагом. Вы хоть сейчас понимаете", - вопрошал он, обратившись к спецпредставителю ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаару, госсекретарю США Энтони Блинкену и к МИД России.