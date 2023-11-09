Четверг, 9 Ноября 2023 11:40

АрмИнфо. Правоохранительные органы Армении обнаружили и задержали Тиграна Хачатряна - сына бывшего губернатора Сюникской области республики Сурика Хачатряна.

Как передает пресс-служба Следственного комитета РА, Т.Хачатряну инкриминируется совершение в городе Горис хулиганских действий с применением оружия, что привело к нанесению телесных повреждений местному жителю. Согласно материалам дела, 19 июня около 20:30

Т.Хачатрян вместе со своими близкими друзьями отправился в автосервис на своем автомобиле Mercedes для разрешения спора, возникшего во время телефонного разговора по вопросу покупки шин для автомобиля. Пытаясь подчеркнуть свое превосходство в отношении 46-летнего продавца шин, он высказал в адрес работников сервиса оскорбления сексуального характера, чем спровоцировал последних на конфликт. Затем, пренебрегая правилами совместного проживания и нарушив покой граждан, он выстрелил в 46-летнего мужчину из незаконного огнестрельного оружия, в результате чего последний получил телесные повреждения. Сам Т.Х. скрылся с места происшествия, покинув Горис.

Полиции было дано поручение найти Т.Х. и доставить в орган, осуществляющий производство. В результате реализации оперативно-розыскных мероприятий 8 ноября т.г. в ходе обыска, проведенного на основании решения суда, Т. Хачатрян был обнаружен в своем частном доме в Ереване. Он был задержан и доставлен в орган, ведущий производство.