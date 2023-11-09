Четверг, 9 Ноября 2023 11:37

АрмИнфо.Заседание правительства Армении 9 ноября 2023 года началось с минуты молчания. <Сегодня 9 ноября, прошу минутой молчания почтить память всех наших сестер и братьев, погибших во время 44-дневной войны 2020 года>, - сказал премьер-министр Никол Пашинян.

27 сентября 2020 года в 07:10 началась 44-дневная война. Вооруженные силы Азербайджана при очевидной поддержке Турции, а также с привлечением наемников в этот день начали бомбардировку населенных пунктов Арцаха, от столицы Степанакерта до других городов и сел.

В дни войны ВС Азербайджана не раз применяли против Арцаха неразрешенное оружие, в том числе и против гражданского населения. Есть много неопровержимых доказательств того, как противник истязает армянских пленных. Несмотря на соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутое при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан его нарушил.

В ночь с 9 на 10 ноября руководители Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в 01:00.

По последним данным, число погибших в ходе 44-дневной войны с армянской стороны составляет 3825 человек. Местонахождение 187 военнослужащих и 21 мирного жителя неизвестно. По факту военной агрессии Азербайджана и совершенных военных преступлений возбуждено уголовное дело в Армении. Кроме того, Армения подала иски против Азербайджана в ЕСПЧ и Международный суд ООН