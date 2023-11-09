Четверг, 9 Ноября 2023 09:53

АрмИнфо.Пожарно-спасательным отрядам пока не удается справится с огнем в Национальном парке Дилижана.

Согласно сообщению пресс-службы МВД РА, 9 ноября в 07:00 на место происшествия выехали 15 спасателей для возобновления работ по тушению пожара. На площади около 3 гектаров пока еще имеются дымящиеся очаги.

Напомним, 6 ноября в 13:30 в центр кризисного управления Тавушского областного спасательного управления поступил сигнал о том, что из леса, прилегающего к монастырскому комплексу Агарцин, виден дым. Пожар был локализован 6 ноября в 17:51.

В тушении пожара также принимают участие 8 сотрудников Инспекционного органа по охране недр и окружающей среды и недр и 25 сотрудников ГНКО <Национальный парк Дилижана>.