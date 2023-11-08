Среда, 8 Ноября 2023 23:05

АрмИнфо.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские чиновники рекомендовали ЕС начать формальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой при выполнении нескольких условий. В докладе ЕС также содержится рекомендация предоставить Грузии статус кандидата на вступление в блок. Об этом сообщает ВВС.

Окончательно вопрос о начале переговоров с этими тремя государствами должен решиться на саммите ЕС в декабре.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Еврокомиссии «правильным шагом» для Украины и для Европы в целом.

По словам фон дер Ляйен, переговоры о членстве Украины начнутся, как только Киев выполнит дополнительные условия в отношении борьбы с коррупцией, законов в отношении лоббизма и прав национальных меньшинств.

Вместе с тем, как сообщает грузия-онлайн, представители гражданского общества Грузии провели сегодня совместный брифинг приуроченный решению Еврокомиссии рекомендовать предоставить Грузии статус официального кандидата. Брифинг состоялся 8 ноября, у памятника Илье Чавчавадзе и Акакию Церетели на проспекте Руставели.



Как указано в их совместном заявлении, голос грузинского народа будет решающим при принятии окончательного решения о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. «Наши европейские друзья всегда слышали голос грузинского народа, наше желание и стремление быть частью европейской семьи. Европейская комиссия приняла во внимание нашу упорную, общую борьбу за европейское будущее и рекомендовала Грузии получить статус страны-кандидата на членство в ЕС", - говорится в заявлении.

Фон дер Ляйен также отметила, что Еврокомиссия поддерживает искреннее желание большинства грузин вступить в Евросоюз. «Комиссия осознает, что сделаны позитивные шаги — надзор со стороны оппозиции в парламенте усилился, принят план действий по деолигархизации, создано Антикоррупционное бюро», — заявила глава Европейской комиссии.

