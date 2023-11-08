Среда, 8 Ноября 2023 20:05

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Анаит Манасян с 6 по 8 ноября в Копенгагене приняла участие в 14-й международной конференции Глобального форума национальных правозащитных учреждений (GANHRI). В текущем году мероприятие прошло по теме <Пытки и другие виды жестокого обращения. Роль национальных правозащитных учреждений>. Об этом говорится в сообщении офиса Омбудсмена.

Согласно источнику, целью международной конференции было изучение и выявление функций и задач государств и правозащитных структур в борьбе и предотвращении рисков и коренных причин пыток и других форм жестокого обращения. Обсуждались вопросы, связанные с ролью национальных правозащитных институтов по упомянутым вопросам. В рамках конференции состоялся обмен опытом, подчеркнув важность объединения сил в борьбе с нарушениями прав человека. Анаит Манасян представила международным партнерам опыт работы офиса Защитника прав человека как национального превентивного механизма. Была отмечена важность работы Общественного совета при Защитнике прав человека и культура сотрудничества с организациями гражданского общества по вопросам, связанным с пытками и другими формами жестокого обращения. Была также подчеркнута важность защиты различных уязвимых групп населения от вышеупомянутых явлений.

В ходе отдельных дискуссий Омбудсмен представила вопросы, связанные с конкретными механизмами выявления, рассмотрения и обеспечения прав от пыток и других форм жестокого обращения с вынужденно перемещенными лицами, подчеркнув важность упомянутого вопроса в контексте последних событий, связанных с принудительной депортацией лиц из Нагорного Карабаха в Армению.

Манасян достигла ряда договоренностей о дальнейшем сотрудничестве с партнерами, входящими в Глобальный форум национальных институтов, и выразила готовность участвовать в новых инициативах, связанных с защитой прав человека.